Coppa Italia come la FA Cup? Arriva l’annuncio del presidente della Lega Serie A (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è stato intervistato durante la trasmissione “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, condotta da Emilio Mancuso. Casini ha parlato del modello FA Cup per la Coppa Italia, evidenziando il motivo per cui non è semplice applicarlo. Casini Coppa Italia LE PAROLE “Cambiare il format della Coppa Italia? Non è una priorità in questo momento ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega Serie B ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Non sono previsti cambi immediati, ma siamo aperti ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorenzo Casini,A, è stato intervistato durante la trasmissione “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, condotta da Emilio Mancuso. Casini ha parlato del modello FAper la, evidenziando il motivo per cui non è semplice applicarlo. CasiniLE PAROLE “Cambiare il format? Non è una priorità in questo momento ma laè sempre aperta a migliorare le cose. LaB ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Non sono previsti cambi immediati, ma siamo aperti ...

