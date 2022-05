Continua la marcia dello spread, oggi a 206, I rendimenti dei btp decennali sopra il 3,2%. Male le borse (Di lunedì 9 maggio 2022) Sale ancora il rendimento del Btp a dieci anni che raggiunge il 3,2% rivedendo i livelli di novembre 2018. Un incremento di 7 punti base (lo 0,07%) che porta il rialzo dei rendimenti italiani dell’ultimo mese a 0,79% (+2,2% in un anno) Il movimento al rialzo dei rendimenti coinvolge tutti i bond europei ma, di nuovo, è più accentuato per quelli italiani. Un bund decennale tedesco paga l’1,14% (lo 0,01% di venerdì). Questo fa si che lo spread, il differenziali tra i due rendimenti, si allarghi fino a 206 punti. Un equivalente titolo francese rende l’1.66%, uno spagnolo il 2,25%, un decennale greco paga il 3,6%. A spingere verso l’alto i rendimenti sono soprattutto le azioni restrittive delle banche centrali che stanno alzando i tassi o si accingono a farlo. Le ricadute sono però poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Sale ancora il rendimento del Btp a dieci anni che raggiunge il 3,2% rivedendo i livelli di novembre 2018. Un incremento di 7 punti base (lo 0,07%) che porta il rialzo deiitaliani dell’ultimo mese a 0,79% (+2,2% in un anno) Il movimento al rialzo deicoinvolge tutti i bond europei ma, di nuovo, è più accentuato per quelli italiani. Un bund decennale tedesco paga l’1,14% (lo 0,01% di venerdì). Questo fa si che lo, il differenziali tra i due, si allarghi fino a 206 punti. Un equivalente titolo francese rende l’1.66%, uno spagnolo il 2,25%, un decennale greco paga il 3,6%. A spingere verso l’alto isonottutto le azioni restrittive delle banche centrali che stanno alzando i tassi o si accingono a farlo. Le ricadute sono però poi ...

