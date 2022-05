Congiuntivite stagionale allergica | il decalogo per riconoscerla e curarla

(Di lunedì 9 maggio 2022) Occhi arrossati, che prudono, lacrimano, le palpebre che si gonfiano, la luce solare che improvvisamente risulta accecante. Spesso questi sintomi si sottovalutano, liquidandoli con “saranno i pollini, lo smog, la stanchezza di troppe ore al computer”. E allora si ricorre a qualche rimedio “fai da te”, impacchi di camomilla, sciacqui con acqua del rubinetto, colliri magari aperti da mesi rinvenuti nell’armadietto dei farmaci. Leggi anche › Occhi che bruciano: quando non c’entra l’allergia Allergia agli occhi: ilperguarda le foto ...

Lacrimazione facile, rossore e bruciore misto a prurito. Sono questi i primi segnali di unaallergica . La primavera è ormai entrata nel vivo e i pollini si trovano dappertutto trasformandosi in alcuni casi in veri e propri nemici del benessere. Cosa fare di fronte a ...Laallergicaè un disturbo molto diffuso che interessa, secondo le stime degli esperti, quasi una persona su 5 e che colpisce l'83% dei pazienti con malattie allergiche . A ...Occhi rossi e lacrimanti, palpebre gonfie, sensibilità alla luce. Sono i sintomi di una allergia agli occhi, spesso sottovalutata. Cosa fare ...L'imperativo da parte degli specialisti è unanime: "No alle cure fai da te". Meglio farsi aiutare da un esperto ...