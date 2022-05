Concorso ATA 24 mesi: online le tabelle delle ripartizioni per regione (Di lunedì 9 maggio 2022) *aggiornamento del 09/05/2022: sono state pubblicate le tabelle Ministeriali nelle quali è indicata la consistenza dell’organico del personale ATA per ciascun Ufficio scolastico regionale, insieme allo schema di decreto che definisce le dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. tabelle ripartizioni Schema del decreto A partire dal 27 aprile e fino al 18 maggio 2022, è possibile inviare domanda di partecipazione al Concorso ATA 24 mesi, per accedere alla graduatoria di prima fascia. La nuova procedura concorsuale, svolta per soli titoli, è stata attivata dal Miur con la pubblicazione della nota n. 13671 del 5 aprile, con cui si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a indire concorsi per l’anno scolastico in arrivo. Al termine del ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 9 maggio 2022) *aggiornamento del 09/05/2022: sono state pubblicate leMinisteriali nelle quali è indicata la consistenza dell’organico del personale ATA per ciascun Ufficio scolastico regionale, insieme allo schema di decreto che definisce le dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.Schema del decreto A partire dal 27 aprile e fino al 18 maggio 2022, è possibile inviare domanda di partecipazione alATA 24, per accedere alla graduatoria di prima fascia. La nuova procedura concorsuale, svolta per soli titoli, è stata attivata dal Miur con la pubblicazione della nota n. 13671 del 5 aprile, con cui si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a indire concorsi per l’anno scolastico in arrivo. Al termine del ...

