Con Omicron è addio all'immunità di vaccino e infezione. L'Aifa suona la sveglia: quarta dose necessaria (Di lunedì 9 maggio 2022) “Le varianti di Omicron bucano l'immunità. Si sottovaluta l'importanza della quarta dose, mentre è rientrato l'allarme per le epatiti nei bambini”. Il Covid è sparito dalle prime pagine dei giornali, ma circola ancora con grande intensità. Giorgio Palù, professore emerito di Virologia all'Università di Padova, ha fatto il punto della situazione in un'intervista al quotidiano La Stampa: “Il virus diventa sempre più endemico e circa il 90% delle infezioni, considerando anche i non vaccinati e i reinfettati, risulta asintomatico”. Tuttavia, si registra il 5% di ricontagiati, un segnale importante: “Probabilmente sono molti di più. Ormai sappiamo che le varianti di Omicron sono in grado di rompere l'immunità data sia dall'infezione naturale sia dal ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) “Le varianti dibucano l'. Si sottovaluta l'importanza della, mentre è rientrato l'allarme per le epatiti nei bambini”. Il Covid è sparito dalle prime pagine dei giornali, ma circola ancora con grande intensità. Giorgio Palù, professore emerito di Virologia all'Università di Padova, ha fatto il punto della situazione in un'intervista al quotidiano La Stampa: “Il virus diventa sempre più endemico e circa il 90% delle infezioni, considerando anche i non vaccinati e i reinfettati, risulta asintomatico”. Tuttavia, si registra il 5% di ricontagiati, un segnale importante: “Probabilmente sono molti di più. Ormai sappiamo che le varianti disono in grado di rompere l'data sia dall'naturale sia dal ...

