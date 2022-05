Come Orsini ha preso le critiche sul curriculum (male) | VIDEO (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo le ultime polemiche sul suo curriculum e i temi trattati nelle sue numerose ospitate televisive, Alessandro Orsini accusa La Stampa, il giornalista che ha scritto quel contestato articolo – che parlava dei suoi studi accademici e delle sue pubblicazioni che sembrano avere poco a che vedere con il macro-tema della guerra russa contro l’Ucraina – e tutti gli accademici, suoi colleghi, intervistati in quel pezzo pubblicato sul quotidiano diretto da Massimo Giannini lo scorso 5 maggio. Il professore di Sociologia parla delle sue vecchie denunce per concorsi truccati (su cui si è mossa anche la magistratura), ma non risponde alle accuse sul suo curriculum. #Orsini chiarisce l’attacco ricevuto da gatti giornalista della #stampa. #nonelarena pic.twitter.com/HFYK3XFxt5 — simone (@Simone 978 ) May 8, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo le ultime polemiche sul suoe i temi trattati nelle sue numerose ospitate televisive, Alessandroaccusa La Stampa, il giornalista che ha scritto quel contestato articolo – che parlava dei suoi studi accademici e delle sue pubblicazioni che sembrano avere poco a che vedere con il macro-tema della guerra russa contro l’Ucraina – e tutti gli accademici, suoi colleghi, intervistati in quel pezzo pubblicato sul quotidiano diretto da Massimo Giannini lo scorso 5 maggio. Il professore di Sociologia parla delle sue vecchie denunce per concorsi truccati (su cui si è mossa anche la magistratura), ma non risponde alle accuse sul suo. #chiarisce l’attacco ricevuto da gatti giornalista della #stampa. #nonelarena pic.twitter.com/HFYK3XFxt5 — simone (@Simone 978 ) May 8, ...

