Come i Sixers hanno riaperto la serie con Miami (Di lunedì 9 maggio 2022) «Sixers in 6». L'adolescente brufoloso non ha dubbi. Sbatte il suo pronostico in faccia alle telecamere della NBC, fuori dal Well Fargo Center. Mancano pochi minuti all'inizio di gara-4, l'ennesimo crocevia per la stagione di Philadelphia. Ma nessuno, per una volta, sembra avere paura. Chiamatelo effetto Embiid; oppure, più semplicemente, forza della disperazione. Fatto sta che, con mezzo piede nel baratro, i Sixers tirano fuori la coppia di vittorie più bella della stagione. Soverchiando i Miami Heat su tutti i livelli — attacco, difesa, intensità, tattica — e dando l'impressione che forse, ma proprio forse, in fondo a quell'equazione così complessa potrebbe anche nascondersi un risultato. Per rimanere delusi rimangono ancora tante occasioni, al momento, però, torna di gran carriera la speranza. Quella che ti uccide, certo. Ma pure ...

