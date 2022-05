Come i selfie sui social hanno svelato il “mistero” della stella delle BR al Tg2 (Di lunedì 9 maggio 2022) Le stelle sono tante, milioni di milioni. Era l’incipit di un noto jingle pubblicitario. Ma potrebbe adattarsi benissimo anche a quello che si è verificato in questi giorni in relazione a una vicenda che ha occupato l’agenda politica per diverse ore. Si tratta, nello specifico, della presunta stella simbolo delle Brigate Rosse che sarebbe comparsa all’interno di un ascensore nella palazzina del Tg2 a Saxa Rubra. In realtà, alcuni selfie postati sui social network da giornaliste della testata dimostrano Come la stella nell’ascensore sia stata vergata almeno dal 2021 e che, dunque, nulla abbia a che fare con la partecipazione di Gennaro Sangiuliano – direttore del Tg2 – alla convention milanese di Fratelli d’Italia. LEGGI ANCHE > In commissione di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 9 maggio 2022) Le stelle sono tante, milioni di milioni. Era l’incipit di un noto jingle pubblicitario. Ma potrebbe adattarsi benissimo anche a quello che si è verificato in questi giorni in relazione a una vicenda che ha occupato l’agenda politica per diverse ore. Si tratta, nello specifico,presuntasimboloBrigate Rosse che sarebbe comparsa all’interno di un ascensore nella palazzina del Tg2 a Saxa Rubra. In realtà, alcunipostati suinetwork da giornalistetestata dimostranolanell’ascensore sia stata vergata almeno dal 2021 e che, dunque, nulla abbia a che fare con la partecipazione di Gennaro Sangiuliano – direttore del Tg2 – alla convention milanese di Fratelli d’Italia. LEGGI ANCHE > In commissione di ...

