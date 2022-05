"Come ha sabotato la difesa dell'Ucraina". Battaglione Azov, il tenente massacra Zelensky: un'accusa estrema (Di lunedì 9 maggio 2022) Orgoglio e giudizio. Dalle viscere dell'acciaieria Azovstal le parole del tenente Ilya Samoilenko, responsabile dell'intelligence del reggimento Azov, sanno di eroismo ma hanno anche il sapore amaro della delusione. "Siamo militari e abbiamo un dovere ben preciso: difendere il nostro Paese e il nostro popolo. Questa è la nostra massima priorità. Più delle nostre vite", ha detto l'ufficiale intervistato da Letizia Tortello per La Stampa per poi aggiungere: "Anche i politici hanno la loro priorità, comprendiamo rispettosamente che hanno delle carriere. La verità è che nessuno si aspettava che saremmo durati così a lungo e stiamo ancora resistendo". Samoilenko è un fiume in piena: "Il nostro governo ha fallito la difesa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Orgoglio e giudizio. Dalle viscere'acciaieriastal le parole delIlya Samoilenko, responsabile'intelligence del reggimento, sanno di eroismo ma hanno anche il sapore amaroa delusione. "Siamo militari e abbiamo un dovere ben preciso: difendere il nostro Paese e il nostro popolo. Questa è la nostra massima priorità. Piùe nostre vite", ha detto l'ufficiale intervistato da Letizia Tortello per La Stampa per poi aggiungere: "Anche i politici hanno la loro priorità, comprendiamo rispettosamente che hannoe carriere. La verità è che nessuno si aspettava che saremmo durati così a lungo e stiamo ancora resistendo". Samoilenko è un fiume in piena: "Il nostro governo ha fallito ladi ...

