Colombia, violenze dopo l'estradizione di Otoniel (Di lunedì 9 maggio 2022) Il gruppo criminale paramilitare del Clan del golfo, il più potente della Colombia, ha annunciato 4 giorni di sciopero armato come risposta violenta all'estradizione negli Stati Uniti di Dario Antonio Úsuga, detto Otoniel, uno dei narcotrafficanti più noti al mondo nonché leader del Clan. L'organizzazione ha in questi giorni bloccato le strade ed i negozi in varie parti del Paese, dando fuoco a decine di mezzi pubblici e privati on l'obiettivo di intimidire la popolazione e mettere pressione sul governo. Le azioni del gruppo criminale mostrano un nuovo fallimento per il presidente Iván Duque, duramente criticato già da tempo e ora ancora più sotto i riflettori a poche settimane dalle elezioni presidenziali. Le violenze del Clan del golfo Il Clan del golfo, anche conosciuto come Autodefensas gaitanistas de ...

