Clarissa Selassié rompe il silenzio sull’addio tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo: lo sfogo social (Di lunedì 9 maggio 2022) Non si accenna a placare la polemica sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, resa nota ormai quasi 15 giorni fa. Questa volta a parlare è la sorella di lei, Clarissa, che con una diretta social ha parlato delle preoccupazioni che al momento nutre nei confronti di Lucrezia e di come stia la ragazza in questo periodo. Clarissa Selassié sulla rottura tra Manuel e Lulù: “Sto molto in pensiero per lei” Sono passate ormai due settimane da quando Manuel Bortuzzo ha reso noto di aver detto addio a Lulù Selassié. Una notizia inaspettata per i fan, che a lungo hanno sentito la coppia parlare addirittura di figli. Certamente ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Non si accenna a placare la polemica sulla rottura tra, resa nota ormai quasi 15 giorni fa. Questa volta a parlare è ladi lei,, che con una direttaha parlato delle preoccupazioni che al momento nutre nei confronti di Lucrezia e di come stia la ragazza in questo periodo.sulla rottura tra: “Sto molto in pensiero per lei” Sono passate ormai due settimane da quandoha reso noto di aver detto addio a. Una notizia inaspettata per i fan, che a lungo hanno sentito la coppia parlare addirittura di figli. Certamente ...

Advertising

361_magazine : - 361_magazine : - ParliamoDiNews : Gf Vip, `Lulù Selassié, non sta bene, sono preoccupata`, parla la sorella più piccola Clarissa #GrandeFratello - hopeangel365 : Accetto la sua decisione, ma sono libera di NON CREDERE AD 1 PAROLA DI QUELLO CHE HA DETTO #manuel #verissimo #lulu… - infoitcultura : Clarissa Selassiè non può più tacere, la dichiarazione choc che preoccupa i fan: 'Sono molto in -