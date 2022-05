Cittadini stazione Tiburtina | alberi abbattuti per progetto M5S

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – Il Comitatotorna ad attaccare ildi riqualificazione del piazzale che si trova davanti lo scalo ferroviario romano, così come voluto dalla precedente amministrazione a Cinque stella. “La nostra città prima e dopo il flagello dei 5 stelle.all’alba glidellaper realizzare lo scelleratovoluto da Raggi e Montuori”, scrive il comitato in un post. “Nonostante con loro migliaia dia Roma sono morti o come in questo caso sono statiper loro volere, hanno anche la faccia come il cuore di fare gli ambientalisti sulla questione termovalorizzatore. I danni che ci lasciano questi personaggi li pagheremo ...