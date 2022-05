“Ci ho messo un po’”. Amici 21, Veronica Peparini rompe il silenzio su Dario dopo l’eliminazione (Di lunedì 9 maggio 2022) Ha aspettato qualche ora Veronica Peparini prima di dire la sua a Dario Schirone, l’ultimo eliminato ad Amici 21. L’insegnante di danza in questi mesi ha sempre difeso il suo allievo, in particolare da Alessandra Celentano. Neanche a dirlo: Veronica Peparini su Dario ha versato lacrime amare e la sua eliminazione è stato un duro colpo. La prof di danza crede molto nel potenziale del giovane e insieme speravano per la finale. Ma il pubblico ha deciso diversamente. Così, Veronica Peparini, a qualche ora dal termine della puntata, ha pubblicato uno scatto e ha scritto a corredo: “Eccolo qui.. ci ho messo un po’ prima di scrivere perché volevo metabolizzare e capire bene cosa dire nel modo più sincero possibile”. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Ha aspettato qualche oraprima di dire la sua aSchirone, l’ultimo eliminato ad21. L’insegnante di danza in questi mesi ha sempre difeso il suo allievo, in particolare da Alessandra Celentano. Neanche a dirlo:suha versato lacrime amare e la sua eliminazione è stato un duro colpo. La prof di danza crede molto nel potenziale del giovane e insieme speravano per la finale. Ma il pubblico ha deciso diversamente. Così,, a qualche ora dal termine della puntata, ha pubblicato uno scatto e ha scritto a corredo: “Eccolo qui.. ci houn po’ prima di scrivere perché volevo metabolizzare e capire bene cosa dire nel modo più sincero possibile”. E ...

