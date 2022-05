Chiara Ferragni | la lettera emozionante di Fedez | le lacrime dei fan dopo averla letta

Advertising

trash_italiano : L’outfit di Chiara Ferragni. #MetGala [via IG Fabio Maria Damato] - trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez! #MetGala - Maria30749926 : RT @trashloger: Ma possiamo parlare un attimo della torta di compleanno di Chiara Ferragni ??? No perché io la adoro - LucaCannone5 : RT @fanpage: Vittorio Sgarbi durissimo nei confronti dei Ferragnez - infoitcultura : Anche Veronica Ferraro promuove Palermo: è fashion blogger e da 15 anni amica di Chiara Ferragni -

La sera del suo compleanno,ha ricevuto una meravigliosa lettera - biglietto d'auguri dal marito Fedez , che le ha scritto delle parole assolutamente meravigliose. Ricondivisa sui social, quella lettera ha fatto ...Leggi anche › I gioielli pernon sono mai abbastanza: low cost o di lusso › Come abbinare i gioielli con diamanti tutti i giorni: 5 consigli di stile È pearlcore mania ...Veronica, in questi giorni, sul suo profilo Instagram, ha postato decine di fotografie da Palermo e dintorni, immagini apprezzatissime e condivise da migliaia di follower. Ma le foto a cui Veronica Fe ...Gonna lunga nera, top a fascia dello stesso colore e guanti di pizzo fin sopra il gomito. Per concludere una grande torta rosa a forma di cuore (commissionata al pasticcere Giovanni Cappello), con cin ...