Chiara Ferragni, il look per il suo compleanno incanta: ecco chi l’ha vestita (Di lunedì 9 maggio 2022) Il look di Chiara Ferragni Come in molti sapranno solo due giorni fa Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 35esimo compleanno. Per l’occasione l’imprenditrice digitale, insieme a suo marito Fedez, ai suoi figli e a diversi amici ha deciso di volare in Sicilia, più precisamente a Palermo, per trascorrere un weekend in relax con le L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 9 maggio 2022) IldiCome in molti sapranno solo due giorni faha festeggiato il suo 35esimo. Per l’occasione l’imprenditrice digitale, insieme a suo marito Fedez, ai suoi figli e a diversi amici ha deciso di volare in Sicilia, più precisamente a Palermo, per trascorrere un weekend in relax con le L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : Vittorio Sgarbi durissimo nei confronti dei Ferragnez - trash_italiano : L’outfit di Chiara Ferragni. #MetGala [via IG Fabio Maria Damato] - trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez! #MetGala - sm0ldubu : non i p1edi di chiara ferragni sulla statua?? - minuttfminutt : RT @itsmc17: comunque il compleanno di chiara ferragni è passato in secondo piano perché tutti pensavamo alla crush di vittoria per luis -