Chiara Ferragni e gli outfit scandalosi per festeggiare il compleanno a Palermo (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 7 maggio ha compiuto 35 anni, l'8 maggio ha celebrato la festa della mamma: per Chiara Ferragni è stato un weekend carico di sentimento. E di divertimento. Venerdì l'imprenditrice è volata in Sicilia insieme al marito Fedez, ai figli Leone e Vittoria, alla sorella Valentina Ferragni e a una miriade di amici per una tre giorni da favola. A Palermo ha alternato visite culturali a party da mille e una notte. Per l'occasione ha selezionato una serie di look più sexy che mai. In Sicilia dopo il Met Chiara a Palermo e con le amiche e con la sorella Valentina Ferragni Non c'erano dubbi sul fatto che fosse lei la protagonista indiscussa del fine settimana ma Chiara Ferragni ci ha tenuto a sottolinearlo comunque sfoggiando degli ...

