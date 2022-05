Chiara Ferragni di nuovo incinta? Quel dettaglio sullo spumante incuriosisce i fan (Di lunedì 9 maggio 2022) Il compleanno di Chiara Ferragni ha fatto sognare e impazzire i fan della regina delle influencer, ma ha anche fatto sorgere il dubbio che la fondatrice di The Blonde Salad possa essere di nuovo incinta. Ma cosa ha mai fatto sorgere questo dubbio nei fan? Davvero la moglie di Fedez potrebbe aspettare un terzo figlio? LEGGI ANCHE :– Chiara Ferragni, la lettera emozionante di Fedez: le lacrime dei fan dopo averla letta Una Instagram Stories di Valentina Ferragni fa sorgere il dubbio che sua sorella Chiara possa essere di nuovo incinta. Qual è la verità? Il gesto compiuto dalla moglie di Fedez la sera del suo compleanno fa insospettire tutti. Photo Credits: KikapressChiara Ferragni ... Leggi su funweek (Di lunedì 9 maggio 2022) Il compleanno diha fatto sognare e impazzire i fan della regina delle influencer, ma ha anche fatto sorgere il dubbio che la fondatrice di The Blonde Salad possa essere di. Ma cosa ha mai fatto sorgere questo dubbio nei fan? Davvero la moglie di Fedez potrebbe aspettare un terzo figlio? LEGGI ANCHE :–, la lettera emozionante di Fedez: le lacrime dei fan dopo averla letta Una Instagram Stories di Valentinafa sorgere il dubbio che sua sorellapossa essere di. Qual è la verità? Il gesto compiuto dalla moglie di Fedez la sera del suo compleanno fa insospettire tutti. Photo Credits: Kikapress...

