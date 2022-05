Chi ha ucciso il portiere del Londra Hotel di Alessandria? (Di lunedì 9 maggio 2022) Si chiamava Alberto Faravelli il portiere 69enne che lavorava presso il Londra Hotel di Alessandria. L’uomo sarebbe andato in pensione a fine anno. Ad ucciderlo sarebbe stato un senza fissa dimora di 46 anni che, come svelato dal Corriere della Sera, avrebbe confermato il delitto. L’omicidio di Alberto Faravelli, portiere al Londra Hotel Il portiere dell’Hotel Londra, Alberto Faravelli, 69 anni, sarebbe stato ucciso dopo essere stato colpito con un oggetto alla testa. Il delitto è avvenuto nell’albergo a quattro stelle nei pressi della stazione di Alessandria dove la vittima lavorava. Il movente del delitto non sarebbe ancora stato chiarito. Alberto Faravelli lavorava ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 9 maggio 2022) Si chiamava Alberto Faravelli il69enne che lavorava presso ildi. L’uomo sarebbe andato in pensione a fine anno. Ad ucciderlo sarebbe stato un senza fissa dimora di 46 anni che, come svelato dal Corriere della Sera, avrebbe confermato il delitto. L’omicidio di Alberto Faravelli,alIldell’, Alberto Faravelli, 69 anni, sarebbe statodopo essere stato colpito con un oggetto alla testa. Il delitto è avvenuto nell’albergo a quattro stelle nei pressi della stazione didove la vittima lavorava. Il movente del delitto non sarebbe ancora stato chiarito. Alberto Faravelli lavorava ...

