Chi è Ncuti Gatwa nuovo Doctor Who, dove lo abbiamo già visto e dove lo vedremo (Di lunedì 9 maggio 2022) Ncuti Gatwa è stato scelto come nuovo Doctor Who della serie BBC, e sostituirà Jodie Whittaker dalla prossima stagione che segna il ritorno di Russell T Davies come showrunner. L’annuncio è stato dato in modo inaspettato dalla rete britannica domenica pomeriggio. Chi è Ncuti Gatwa? Attore scozzese di origine ruandese, è nato il 15 ottobre 1992 a Nyarugenge, Kigali (Ruanda), e si è fatto notare grazie al ruolo di Eric Effiong nella serie di successo Netflix Sex Education (che tornerà per la quarta stagione). Grazie alla sua interpretazione ha vinto ha vinto un BAFTA Scotland Award come miglior attore televisivo e ha ricevuto tre nomination ai BAFTA Television Award per la migliore interpretazione comica maschile. Ncuti Gatwa ha debuttato sul ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)è stato scelto comeWho della serie BBC, e sostituirà Jodie Whittaker dalla prossima stagione che segna il ritorno di Russell T Davies come showrunner. L’annuncio è stato dato in modo inaspettato dalla rete britannica domenica pomeriggio. Chi è? Attore scozzese di origine ruandese, è nato il 15 ottobre 1992 a Nyarugenge, Kigali (Ruanda), e si è fatto notare grazie al ruolo di Eric Effiong nella serie di successo Netflix Sex Education (che tornerà per la quarta stagione). Grazie alla sua interpretazione ha vinto ha vinto un BAFTA Scotland Award come miglior attore televisivo e ha ricevuto tre nomination ai BAFTA Television Award per la migliore interpretazione comica maschile.ha debuttato sul ...

