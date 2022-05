Che tempo che fa, Luigi Di Maio sulla guerra in Ucraina: “Putin non viene al tavolo, dobbiamo lavorare per portarcelo” (Di lunedì 9 maggio 2022) Ieri, a Che tempo che fa, il ministro degli esteri Luigi Di Maio è intervenuto sul tema dibattuto degli aiuti alla guerra in Ucraina, ribadendo la necessità di far pervenire aiuti ma ribadendo quanto sia ancor più fondamentale riaprire a dei seri negoziati. Luigi Di Maio sui negoziati: cercarli ad ogni costo per avere il cessate il fuoco Negoziati attivi prima di tutto: questa è la posizione di Di Maio, che dovrebbe essere, a detta del ministro, quella di tutta Europa. “Il negoziato purtroppo è fermo, ma l’Italia, insieme ad altri Paesi, non ha mai smesso di lavorare per ravvivarlo”, dichiara: “Stiamo sostenendo l’Ucraina, che è la Resistenza europea, non è soltanto una Resistenza Ucraina, e allo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Ieri, a Cheche fa, il ministro degli esteriDiè intervenuto sul tema dibattuto degli aiuti allain, ribadendo la necessità di far pervenire aiuti ma ribadendo quanto sia ancor più fondamentale riaprire a dei seri negoziati.Disui negoziati: cercarli ad ogni costo per avere il cessate il fuoco Negoziati attivi prima di tutto: questa è la posizione di Di, che dovrebbe essere, a detta del ministro, quella di tutta Europa. “Il negoziato purtroppo è fermo, ma l’Italia, insieme ad altri Paesi, non ha mai smesso diper ravvivarlo”, dichiara: “Stiamo sostenendo l’, che è la Resistenza europea, non è soltanto una Resistenza, e allo ...

