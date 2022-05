Charles Oliveira, il campione senza cintura (Di lunedì 9 maggio 2022) L’incontro principale di UFC 274 si è svolto in un contesto particolare: il campione in carica dei pesi Leggeri, Charles Oliveira, era stato ufficialmente privato della possibilità di difendere la propria cintura anche in caso di vittoria, mentre paradossalmente il solo a potersi laureare campione sarebbe stato lo sfidante, Justin Gaethje. Una cosa mai successa prima in UFC: la sera prima dell’incontro, al momento del peso ufficiale, Oliveira è risultato troppo pesante di mezza libbra, 200 grammi circa; resa ancora più assurda dall’accusa sostenuta da numerosi fighter secondo cui c’era stato un malfunzionamento della bilancia – accusa a cui Dana White, il presidente UFC, ha deciso di credere, dichiarando che metterà delle guardie di sicurezza intorno alla bilancia prossimamente. In ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 9 maggio 2022) L’incontro principale di UFC 274 si è svolto in un contesto particolare: ilin carica dei pesi Leggeri,, era stato ufficialmente privato della possibilità di difendere la propriaanche in caso di vittoria, mentre paradossalmente il solo a potersi laurearesarebbe stato lo sfidante, Justin Gaethje. Una cosa mai successa prima in UFC: la sera prima dell’incontro, al momento del peso ufficiale,è risultato troppo pesante di mezza libbra, 200 grammi circa; resa ancora più assurda dall’accusa sostenuta da numerosi fighter secondo cui c’era stato un malfunzionamento della bilancia – accusa a cui Dana White, il presidente UFC, ha deciso di credere, dichiarando che metterà delle guardie di sicurezza intorno alla bilancia prossimamente. In ...

