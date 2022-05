Charles Michel a Odessa, attacco missilistico durante la visita. Il video (Di lunedì 9 maggio 2022) Charles Michel a Odessa, attacco missilistico durante la visita Roma, 9 mag. (askanews) – Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è recato in visita a sorpresa a Odessa, nel Sudest dell’Ucraina, nel giorno della Festa dell’Europa; ha incontrato il primo ministro ucraino Denys Shmygal e ha parlato in videoconferenza con il presidente Volodymyr Zelensky, discutendo in particolare di come l’Ue potrebbe continuare a sostenere al meglio l’Ucraina nell’affrontare le sfide umanitarie, economiche e militari. Un funzionario dell’Ue ha riferito che durante la sua visita Michel è stato anche costretto a mettersi al riparo in un ... Leggi su formiche (Di lunedì 9 maggio 2022)laRoma, 9 mag. (askanews) – Il presidente del Consiglio europeosi è recato ina sorpresa a, nel Sudest dell’Ucraina, nel giorno della Festa dell’Europa; ha incontrato il primo ministro ucraino Denys Shmygal e ha parlato inconferenza con il presidente Volodymyr Zelensky, discutendo in particolare di come l’Ue potrebbe continuare a sostenere al meglio l’Ucraina nell’affrontare le sfide umanitarie, economiche e militari. Un funzionario dell’Ue ha riferito chela suaè stato anche costretto a mettersi al riparo in un ...

