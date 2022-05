Charles Leclerc deluso dopo Miami | “Fatichiamo con le gomme morbide”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Amarezza e delusione. Il sabato di, d’altronde, era partite con ben altre aspettative: le due Ferrari die Carlos Sainz avevano dominato la sessione di prove staccando i primi due tempi. Nella gara degli Stati Uniti, però, la Red Bull è uscita fuori mostrando un passo gara praticamente impossibile da arginare: Max Verstappen ha sfruttato a suo vantaggio i problemi del monegasco con leconducendo senza troppi guai la corsa fino al traguardo. Nemmeno il sussulto dell’entrata in pista della Safety Car, quasi a fine gara, ha regalato una possibilità al ferrarista che, pur restando primo nella classifica piloti, sembra in crisi di fronte alla forza della scuderia austriaca. Le parole dia fine gara: “Alla fine pensavo di poter superare ...

lapoelkann_ : MITICI @Charles_Leclerc @Carlossainz55 e tutta la Scuderia ???? ?? su domani. Noi pronti a sostenervi ?????? #MiamiGP - Eurosport_IT : PRIMA FILA TUTTA FERRARI A MIAMI! ?????? Pole position per Charles Leclerc con il tempo di 1:28.796, seconda posizio… - lapoelkann_ : Buongiorno Tifosi!!! Direzione #MiamiGP tutti pronti a tifare la nostra Ferrari ?? ???? Facciamo sentire il nostro a… - NotizieTg : Gp Miami: Leclerc pole, Ferrari davanti 23.07 E' di Charles Leclerc la prima pole in assoluto del Gp di Miami. Ed… - beatriceemarian : tu così sempre ti vogliamo?? #MiamiGP #Leclerc @Charles_Leclerc -

Podio per la Scuderia Ferrari al Gran Premio di Miami , quinta tappa della stagione 2022 del Campionato Mondiale di Formula 1 .e Carlos Sainz firmano una doppietta preziosa ai fini della classifica piloti e costruttori. Una gara che si è svolta con ritmi serratissimi, dove a sovvertire posizioni e classifiche ...Sulla cronaca della gara, sugli episodi - unin difficoltà con le gomme medie, Sainz ...ha fatto una bellissima gara, anche Carlos un buon week end, iniziato male però si è saputo ...Ordine d’Arrivo Gran Premio di Miami di Formula 1: Max Verstappen con la Red Bull vince davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il Campione del mondo in carica Max Verstappen vince il ...AGGIORNAMENTO ORE 02.00: Fernando Alonso è stato penalizzato di 5” per un taglio di curva 14 al penultimo giro. Lo spagnolo scivola così dal nono all’undicesimo posto. Alexander Albon sale in nona pos ...