Charlene di Monaco sarebbe tornata a casa in cambio di un accordo milionario con il marito Alberto II (Di lunedì 9 maggio 2022) È passato ormai un mese da quando Charlene Wittstock è rientrata a casa dopo il lunghissimo percorso medico che l’ha portata lontana dalla sua famiglia per circa un anno. Mentre la donna sembra essere tornata alla normalità, alcuni esperti di gossip in queste ore hanno parlato di un presunto accordo che la principessa avrebbe strappato al marito Alberto II per tornare a Monaco. Charlene Wittstock: le presunte condizioni che l’avrebbero fatta tornare a casa Dopo un anno di assenza da casa, Charlene di Monaco è tornata dalla sua famiglia circa un mese fa (dopo aver trascorso un lungo periodo in alcune cliniche per motivi di salute), mostrandosi anche ad alcuni ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) È passato ormai un mese da quandoWittstock è rientrata adopo il lunghissimo percorso medico che l’ha portata lontana dalla sua famiglia per circa un anno. Mentre la donna sembra esserealla normalità, alcuni esperti di gossip in queste ore hanno parlato di un presuntoche la principessa avrebbe strappato alII per tornare aWittstock: le presunte condizioni che l’avrebbero fatta tornare aDopo un anno di assenza dadidalla sua famiglia circa un mese fa (dopo aver trascorso un lungo periodo in alcune cliniche per motivi di salute), mostrandosi anche ad alcuni ...

Advertising

VanityFairIt : Al suo secondo evento ufficiale da quando è tornata alla Rocca, la principessa è apparsa in ottima forma. I gossip,… - zazoomblog : Charlène di Monaco il sorriso ritrovato (con i figli Jacques e Gabriella) - #Charlène #Monaco #sorriso #ritrovato - infoitcultura : Il royal look del giorno. Charlène di Monaco risplende nella Rocca con lo chemisier - infoitcultura : Charlene di Monaco, cifra a 6 zeri per farsi vedere in pubblico: quanto la paga Alberto - fashiongenus : Charlène di Monaco è tornata: il primo impegno pubblico con il marito e i figli -