Chanel Cruise 2022/2023: i beauty look sono già un ricordo dell’estate in Riviera (Di lunedì 9 maggio 2022) La collezione Cruise 2022/2023 di Chanel, probabilmente, si intitolerebbe ricordo di un’estate in Riviera. Anticipazione dell’autunno inverno che verrà, i beauty look che hanno sfilato sulla passerella di Monte Carlo hanno il sapore della fine dell’estate. Il rossore delle guance, infatti, si attenua, lasciando il posto unicamente a una colorazione leggera, che si sofferma sugli zigomi. Nuance speziate, che si fanno notare appena sulla guancia. Un rossore accennato, creato attraverso la combinazione tra il blush Stick Belle Mine Naturelle e la polvere ad effetto naturale Maxi Poudre Belle Mine Ensoleillée. Le nuance risultano delicate, fuse con l’incarnato. Un glow sunkissed, lo stesso che sembra appartenere di diritto all’estate, ma ... Leggi su amica (Di lunedì 9 maggio 2022) La collezionedi, probabilmente, si intitolerebbedi un’estate in. Anticipazione dell’autunno inverno che verrà, iche hanno sfilato sulla passerella di Monte Carlo hanno il sapore della fine. Il rossore delle guance, infatti, si attenua, lasciando il posto unicamente a una colorazione leggera, che si sofferma sugli zigomi. Nuance speziate, che si fanno notare appena sulla guancia. Un rossore accennato, creato attraverso la combinazione tra il blush Stick Belle Mine Naturelle e la polvere ad effetto naturale Maxi Poudre Belle Mine Ensoleillée. Le nuance risultano delicate, fuse con l’incarnato. Un glow sunkissed, lo stesso che sembra appartenere di diritto all’estate, ma ...

