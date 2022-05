Champions League: Camilla Cabello si esibirà dal vivo nella cerimonia della finale il prossimo 28 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) La Uefa ha appena reso noto come sarà Camila Cabello ad esibirsi dal vivo nella cerimonia di apertura della finale di Champions League 2022. La cantautrice cubano-americana nota per successi come “Bam Bam”, “Senorita” e “Havana”, salirà sul palco pochi minuti prima del calcio d’inizio allo Stade de France di Saint-Denis, a nord di Parigi, sabato 28 maggio. Ecco le parole della cantante: “Sono così entusiasta di salire sul palco della finale di Uefa Champions League, ho intenzione di mettere in scena uno spettacolo davvero speciale, unendo lo spirito della mia eredità latina e un sentimento di unione per gli appassionati di sport e ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) La Uefa ha appena reso noto come sarà Camilaad esibirsi daldi aperturadi2022. La cantautrice cubano-americana nota per successi come “Bam Bam”, “Senorita” e “Havana”, salirà sul palco pochi minuti prima del calcio d’inizio allo Stade de France di Saint-Denis, a nord di Parigi, sabato 28. Ecco le parolecantante: “Sono così entusiasta di salire sul palcodi Uefa, ho intenzione di mettere in scena uno spettacolo davvero speciale, unendo lo spiritomia eredità latina e un sentimento di unione per gli appassionati di sport e ...

Advertising

ASRomaFemminile : ?? @UWCL ???? ?? Siamo in Champions League!!! ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #ASRomaFemminile - gippu1 : Per la prima volta dopo 19 anni, la squadra di Cristiano #Ronaldo non si qualifica in Champions League: era capitat… - CB_Ignoranza : Con il 4-0 subito dal Brighton lo United è aritmeticamente fuori dalla corsa per il 4º posto. Dopo 20 anni potrebb… - amandaeq2 : RT @cabellocentral: Camila Cabello x UEFA Champions League ???? - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Finale di Champions League, Camila Cabello canterà nella cerimonia d'apertura -