Centrodestra | Tajani | Berlusconi ha sentito Salvini e Meloni

(Di lunedì 9 maggio 2022) "Ancora non è stata fissata una data" per il nuovo vertice di tutto il"ma nei giorni scorsisi ècon". Lo riferisce il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio, parlando ad Affaritaliani. itScommetterebbe tutto quello che ha che alle prossime elezioni politiche la coalizione sarà unita? "Assolutamente sì, come saremo uniti nella stragrande gioranza dei comuni che vanno al voto il 12 giugno. E se non lo saremo al primo turno, lo saremo al secondo". Pensando al dopo elezioni politiche, Forza Italia ha preclusioni sull'ipotesi Giorgiapremier? "Non abbiamo preclusioni su nessuno, ma prima dobbiamo pensare a vincere le elezioni", ha risposto

Advertising

TV7Benevento : Centrodestra: Tajani, 'vertice? Berlusconi ha sentito Meloni e Salvini' - - Affaritaliani : Centrodestra, Tajani: 'Meloni premier? Da Forza Italia nessuna preclusione' - AntonellaGramig : RT @FI_Toscana: Dal @Corriere della Sera: 'Il Governo è più forte, evitato il rischio di una #patrimoniale'. Il Vice Presidente di @forza_i… - sciortino1953 : Tajani: 'Noi siamo per un sistema (elettorale) che consenta al centrodestra di vincere'. Apperò?? - Giangi_ilBoomer : Il #centrodestra esulta: non ci saranno nuove #tasse! Potranno continuare a evadere quelle che già esistono.… -

Il Tempo

...'Non ci sono i tempi per cambiare la legge elettorale e comunque noi vogliamo una legge elettorale che dia la possibilità aldi vincere e governare, come quella attuale', concludeCosì Antonioad Affaritaliani.it che scommette sull'unità delalle politiche. "Assolutamente sì, come saremo uniti nella stragrande maggioranza dei comuni che vanno al voto il 12 ... Centrodestra: Tajani, 'vertice Berlusconi ha sentito Meloni e Salvini' Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Ancora non è stata fissata una data, ma nei giorni scorsi Berlusconi si è sentito con Meloni e Salvini". Così Antonio Tajani ad Affaritaliani.it che scommette sull'unità ...(askanews) - "Ancora non è stata fissata una data" per il nuovo vertice di tutto il centrodestra "ma nei giorni scorsi Berlusconi si è sentito con Meloni e Salvini". Lo riferisce il coordinatore ...