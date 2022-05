Cavani | «Potrei tornare in Sudamerica | quando vedo la Libertadores…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 maggio 2022) Le parole dell’attaccante del Manchester United su un suo possibile ritorno in Sud America: «Certo che ci sono delle possibilità» Edisonè stato intervistato da ESPN su un suo possibile ritorno in Sud America. La risposta dell’ex Napoli. «Certo che ci sono delle possibilità, perchécresci, cerchi anche qualcosa che ti faccia stare bene. È un qualcosa che può succedere e non per forza in un futuro lontano perché io non sottovaluto nessun tipo di calcio, nessun campionato. Il calcio di oggi è molto equilibrato, basta pensare alla finale del Mondiale per Club tra Palmeiras e Chelsea: è stata una gara equilibrata e competitiva. Ho una passione per il calcio in generale, non per un campionato in particolare. Vivo il calcio allo stesso modo ovunque vado.mi capita di vedere la Libertadores in tv mi viene la pelle ...