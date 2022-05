Castel San Giorgio | lavori di difesa idrogeologica a Torello | intesa con consorzio di bonifica

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa) – Con i sondaggi geognostici attualmente in corso, è giunta in fase di completamento la progettazione definitiva di due importanti opere di, che saranno realizzate a monte del tratto tombato del CanaleSane precisamente lungo il corso dei due suoi affluenti Calcare e Petrelle. Si tratta di due briglie in gabbioni di pietrame che saranno in grado di trattenere ed accumulare non solo tutti i detriti provenienti dai versanti montuosi ma anche le piene più gravose conseguenti ad eventuali bombe d’acqua, purtroppo tanto diffuse in questi ultimi anni: piene che verranno smaltite nel sottosuolo grazie ad una serie di pozzi assorbenti che saranno trivellati sul fondo delle vasche ...