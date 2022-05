Casi di peste suina africana in Italia | da come si trasmette alle misure di intervento | ecco cosa c' è da sapere

Advertising

Genova - "Se ci sonodisuina in Piemonte, in Liguria e ora nel Lazio vuol dire che si è già ampiamente diffusa. E una vera emergenza e servono misure radicali per fermare la diffusione del virus'. E' il parere ...In Piemonte, un'altra regione insieme alla Liguria nella quale sono stati riscontratidisuina, si è deciso per gli abbattimenti. "In Liguria e in Piemonte i primi abbattimenti stanno ... Peste Suina, Nevi (Forza Italia): casi in Liguria, Piemonte e Lazio, è vera emergenza Una recente ordinanza della regione Lazio presuppone un imminente piano di intervento per arginare la diffusione di una malattia ad alto tasso di mortalità su maiali e cinghiali infetti, ma che non è ...L'individuazione di un caso di peste suina africana nel comune di Roma minaccia i circa 50 mila maiali allevati nel Lazio.