CartaBianca e non solo: quali sono le nuove “regole” della Rai per i talk show (Di lunedì 9 maggio 2022) Se ne sta parlando diffusamente, ma di concreto non c’è nulla. Almeno per il momento. Da giorni, infatti, organi di informazione e profili social danno per scontato una notizia: CartaBianca chiude. La trasmissione, in onda il martedì sera su RaiTre, condotta da Bianca Berlinguer sarebbe finita nel mirino dei vertici di viale Mazzini per via del troppo spazio concesso a personaggi come Alessandro Orsini (e non solo) parlando della guerra in Ucraina. E questo avrebbe fatto saltare il banco. In realtà, sullo sfondo ci sono le nuove regole del nuovo corso della televisione pubblica. Insomma, CartaBianca non sembra essere a rischio chiusura (anche se si parla di una “promozione” della giornalista a RaiUno, con un programma in seconda serata ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 9 maggio 2022) Se ne sta parlando diffusamente, ma di concreto non c’è nulla. Almeno per il momento. Da giorni, infatti, organi di informazione e profili social danno per scontato una notizia:chiude. La trasmissione, in onda il martedì sera su RaiTre, condotta da Bianca Berlinguer sarebbe finita nel mirino dei vertici di viale Mazzini per via del troppo spazio concesso a personaggi come Alessandro Orsini (e non) parlandoguerra in Ucraina. E questo avrebbe fatto saltare il banco. In realtà, sullo sfondo ciledel nuovo corsotelevisione pubblica. Insomma,non sembra essere a rischio chiusura (anche se si parla di una “promozione”giornalista a RaiUno, con un programma in seconda serata ...

Advertising

demagistris : La RAI non è del governo e non è dei partiti,informazione e servizio pubblico hanno bisogno di autonomia e pluralis… - petergomezblog : Cartabianca cancellata dal prossimo anno? Tace la Rai e tacciono pure i vertici Pd - francesca_flati : Gravissimo se la paventata chiusura di #Cartabianca fosse dovuta alle scelte editoriali della #Berlinguer. Quando… - Ragosta1Antonio : RT @Ci1812: Ho schifato Cartabianca, figuriamoci se non schifo Zona Bianca! Letture e film e sto benissimo - Maximo25188 : RT @BlondMan68: Chiudere programmi filo-russi come #cartabianca non è censura, è autodifesa. La propaganda russa sta trovando la strada sp… -