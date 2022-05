Carlos Alcaraz re dei Masters 1000 Madrid | lo spagnolo salterà Roma

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il nuovo fenomeno del tennis internazionale continua a stupire tutto il mondo. All’ombra di Novak Djokovic e Rafa Nadal, infatti, cresce il bocciolo di: il giovanesta sbocciando in tutto il suo talento ed idihanno confermato la bravura dell’iberico. Il ragazzo di Murcia, nella finale del torneo madrileno, si è sbarazzato senza problemi di Alexander Zverev con il netto risultato di 6-3, 6-1. Il tedesco, numero tre del mondo nella classifica ATP, non è riuscito ad arginare il gioco del suo avversario uscendo con le ossa rotte da un incontro che, per lui, si è presto trasformato in un incubo. Dalla terra rossa spagnola esce vincitore il terribile 19enne che ha comunicato, dopo aver alzato il trofeo, che non parteciperà agli Internazionali ...

Advertising

SuperTennisTv : CARLOS! ?? #Alcaraz diventa il più giovane tennista e il 1° sulla terra a battere sia #Nadal che #Djokovic nello st… - angelomangiante : Il prossimo decennio è in mani sicure. Una mano che ha dinamite e morbidezza. Due gambe esplosive. Una testa soli… - Eurosport_IT : Carlos Alcaraz è il primo tennista a battere Rafa Nadal e Novak Djokovic sulla terra in 2 match consecutivi! ??????… - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo Novak Djokovic, anche Alexander Zverev si inchina a Carlos Alcaraz. Il baby fenomeno spagnolo ha così conquistato il… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Dopo Novak Djokovic, anche Alexander Zverev si inchina a Carlos Alcaraz. Il baby fenomeno spagnolo ha così conquistato il… -

"Voglio diventare numero uno del mondo". Non è che la cosa sia originale, è un po' come voler diventare calciatore oppure astronauta. Eppurenon è certo uno banale, visto che non ancora ventenne dopo aver battuto Nadal e Djokovic ha trionfato nella finale di Madrid 6 - 3, 6 - 1 con Zverev. In pratica: è come se gli Dei dell'...di Paolo Franci A Roma,non ci sarà. Una caviglia malandrina e, soprattutto, le scorie del trionfo di Madrid, pieno di gloria ma faticoso da pazzi sul piano mentale e fisico, lo hanno convinto che fermarsi e ...Il nuovo fenomeno del tennis internazionale continua a stupire tutto il mondo. All’ombra di Novak Djokovic e Rafa Nadal, infatti, cresce il bocciolo di Carlos Alcaraz: il giovane spagnolo sta ...Carlos, 19 anni, dopo Nadal e Djokovic stende Zverev e fa suo il Masters 1000 di Madrid. Al Foro Italico però, non ci sarà ...