Carlos Alcaraz, chi è il nuovo baby fenomeno del tennis

Il tennista sta scalando i vertici della classifica ATP Carlos Alcaraz, tennista 18enne spagnolo sta scalando i vertici della classifica ATP. Nelle ultime settimane ha collezionato titoli. Il 3 aprile, l'iberico ha vinto a Miami il primo Masters 1000 della carriera e poi nella giornata di ieri 8 maggio ha vinto anche quello di Madrid. Lo spagnolo, appena 19enne ha battuto prima Nadal, poi Djokovic e infine in finale il numero 3 al mondo Zverev. Grazie al successo diventa anche numero 6 al mondo, superando Matteo Berrettini. Sul viso ha ancora qualche brufolo, simbolo della sua adolescenza, sul corpo, invece, ha già i muscoli scolpiti. Per molti è il "nuovo Nadal": il paragone è inevitabile visto l'origine spagnoli e la tenuta fisica in campo che ricorda il maiorchino dei primi anno.

SuperTennisTv : CARLOS! ?? #Alcaraz diventa il più giovane tennista e il 1° sulla terra a battere sia #Nadal che #Djokovic nello st… - angelomangiante : Il prossimo decennio è in mani sicure. Una mano che ha dinamite e morbidezza. Due gambe esplosive. Una testa soli… - Eurosport_IT : Carlos Alcaraz è il primo tennista a battere Rafa Nadal e Novak Djokovic sulla terra in 2 match consecutivi! ??????… - 361_magazine : Ecco chi è il nuovo fenomeno del tennis #CarlosAlcaraz - TOSADORIDANIELA : RT @LorenzoAndreol4: Ufficiale. Carlos #Alcaraz non giocherà gli #IBI22 -