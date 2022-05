Carburanti, prezzi benzina e gasolio in aumento alla pompa (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Salgono ancora le medie nazionali dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio, sulla scia dei rialzi dei prezzi di listino della scorsa settimana. Ancora in calo invece Gpl e metano. La media nazionale dei prezzi praticati alla pompa della benzina in modalità self service è questa mattina intorno a 1,82 euro/litro, il diesel a 1,84. Quanto al metano, i prezzi continuano a scendere adeguandosi al taglio dell’accisa e dell’Iva in vigore da martedì scorso: la media nazionale scende sotto quota 1,9 euro/kg, con un calo di 28,5 centesimi rispetto a una settimana fa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Salgono ancora le medie nazionali deidi, sulla scia dei rialzi deidi listino della scorsa settimana. Ancora in calo invece Gpl e metano. La media nazionale deipraticatidellain modalità self service è questa mattina intorno a 1,82 euro/litro, il diesel a 1,84. Quanto al metano, icontinuano a scendere adeguandosi al taglio dell’accisa e dell’Iva in vigore da martedì scorso: la media nazionale scende sotto quota 1,9 euro/kg, con un calo di 28,5 centesimi rispetto a una settimana fa. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro ...

