Candy: la storia vera della serie con Jessica Biel (Di lunedì 9 maggio 2022) Candy è una serie drammatica basata sulla storia vera dell'assassina Candy Montgomery: una donna che nel 1980 uccise la sua vicina di casa a sangue freddo utilizzando un'ascia. La storia vera del brutale omicidio di Betty Gore ha scioccato la sua piccola cittadina del Texas nel 1980 e ora il caso prenderà vita in Candy: una nuova serie drammatica di Hulu con Melanie Lynskey nei panni della Gore e Jessica Biel nel ruolo di Candy Montgomery, la sua amica che si trasformò in un'assassina. Lo show, in cui recitano anche Timothy Simons, Pablo Schreiber e Raúl Esparza, debutterà oggi, Lunedì 9 maggio 2022. Il 13 giugno 1980 Betty Gore, un'insegnante di scuola elementare, fu ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022)è unadrammatica basata sulladell'assassinaMontgomery: una donna che nel 1980 uccise la sua vicina di casa a sangue freddo utilizzando un'ascia. Ladel brutale omicidio di Betty Gore ha scioccato la sua piccola cittadina del Texas nel 1980 e ora il caso prenderà vita in: una nuovadrammatica di Hulu con Melanie Lynskey nei panniGore enel ruolo diMontgomery, la sua amica che si trasformò in un'assassina. Lo show, in cui recitano anche Timothy Simons, Pablo Schreiber e Raúl Esparza, debutterà oggi, Lunedì 9 maggio 2022. Il 13 giugno 1980 Betty Gore, un'insegnante di scuola elementare, fu ...

