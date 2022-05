Cancro, la terapia Car-T funziona. “E’ la droga della vita” (Di lunedì 9 maggio 2022) La ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue avanza a grandi passi: terapie sempre più mirate, trattamenti senza chemioterapia, farmaci orali e combinazioni di farmaci sempre più efficaci e meglio tollerati, anticorpi bi-specifici e l’immunoterapia Car-T. Immunoterapia È il caso dell’immunoterapia “di precisione”, una nuova arma che sta già evitando la chemioterapia a 4 pazienti su 10 affetti da tumore al polmone, peraltro con risultati più che incoraggianti. L’immunoterapia di precisione prevede l’utilizzo di farmaci innovativi mirati a risvegliare il sistema immunitario contro il Cancro, sulla base delle caratteristiche del tumore del singolo individuo. Ciò significa poter creare una terapia personalizzata e su misura per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 9 maggio 2022) La ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue avanza a grandi passi: terapie sempre più mirate, trattamenti senza chemio, farmaci orali e combinazioni di farmaci sempre più efficaci e meglio tollerati, anticorpi bi-specifici e l’immunoCar-T. ImmunoÈ il caso dell’immuno“di precisione”, una nuova arma che sta già endo la chemioa 4 pazienti su 10 affetti da tumore al polmone, peraltro con risultati più che incoraggianti. L’immunodi precisione prevede l’utilizzo di farmaci innovativi mirati a risvegliare il sistema immunitario contro il, sulla base delle caratteristiche del tumore del singolo individuo. Ciò significa poter creare unapersonalizzata e su misura per ...

Advertising

Politic01774202 : RT @MusicNews81: IN TERAPIA INTENSIVA CI SONO SOLO PERSONE VACCINATE, PERÒ ADESSO GUAI A PARLARE CHE QUESTI IMPEDISCONO LE CURE A MIGLIAIA… - UmbertoTrazzi : RT @MusicNews81: IN TERAPIA INTENSIVA CI SONO SOLO PERSONE VACCINATE, PERÒ ADESSO GUAI A PARLARE CHE QUESTI IMPEDISCONO LE CURE A MIGLIAIA… - cordaro_enzo : RT @MusicNews81: IN TERAPIA INTENSIVA CI SONO SOLO PERSONE VACCINATE, PERÒ ADESSO GUAI A PARLARE CHE QUESTI IMPEDISCONO LE CURE A MIGLIAIA… - francescolett11 : RT @MusicNews81: IN TERAPIA INTENSIVA CI SONO SOLO PERSONE VACCINATE, PERÒ ADESSO GUAI A PARLARE CHE QUESTI IMPEDISCONO LE CURE A MIGLIAIA… - CuocoFiorellino : RT @MusicNews81: IN TERAPIA INTENSIVA CI SONO SOLO PERSONE VACCINATE, PERÒ ADESSO GUAI A PARLARE CHE QUESTI IMPEDISCONO LE CURE A MIGLIAIA… -