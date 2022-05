Campionato Italiano Velocità, a Vallelunga doppio successo per Michele Pirro nella superbike (Di lunedì 9 maggio 2022) Fine settimana perfetto per Michele Pirro che ha dominato il secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità di motociclismo. Il pilota del Barni Spark Racing Team di Calvenzano si è infatti aggiudicato entrambe le prove andate in scena sul circuito di Vallelunga balzando al comando della classifica dedicata alla superbike. Pirro ha infatti messo in chiaro sin da subito le proprie intenzioni firmando la pole position mantenendo la vetta della competizione anche dopo la partenza di gara-1 e allungando progressivamente su Alessandro Delbianco (Nuova M2 Racing). Capace di non perdere mai la concentrazione, il rappresentante della scuderia di Calvenzano è rimasto lontano dalla lotta per la piazza d’onore tagliando il traguardo romano con tredici ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 9 maggio 2022) Fine settimana perfetto perche ha dominato il secondo appuntamento deldi motociclismo. Il pilota del Barni Spark Racing Team di Calvenzano si è infatti aggiudicato entrambe le prove andate in scena sul circuito dibalzando al comando della classifica dedicata allaha infatti messo in chiaro sin da subito le proprie intenzioni firmando la pole position mantenendo la vetta della competizione anche dopo la partenza di gara-1 e allungando progressivamente su Alessandro Delbianco (Nuova M2 Racing). Capace di non perdere mai la concentrazione, il rappresentante della scuderia di Calvenzano è rimasto lontano dalla lotta per la piazza d’onore tagliando il traguardo romano con tredici ...

Advertising

peppesz : RT @Pistogolblasta2: La rosa del #Milan che sta per vincere la #SerieATIM è l'esempio lampante di quanto si sia abbassato il livello del ca… - levrierog : RT @il_conte_x: @levrierog Ma il campionato del Napoli è fallimentare Vuoi mettere la Squadra del Comandante,quello del finalista special… - Ramgall92 : RT @Pistogolblasta2: La rosa del #Milan che sta per vincere la #SerieATIM è l'esempio lampante di quanto si sia abbassato il livello del ca… - Inter21Matt : RT @Pistogolblasta2: La rosa del #Milan che sta per vincere la #SerieATIM è l'esempio lampante di quanto si sia abbassato il livello del ca… - maxbo7 : RT @Pistogolblasta2: La rosa del #Milan che sta per vincere la #SerieATIM è l'esempio lampante di quanto si sia abbassato il livello del ca… -