Camila Giorgi guida l'assalto delle italiane agli Internazionali d'Italia (Di lunedì 9 maggio 2022) Camila Giorgi questa sera esordisce agli Internazionali d'Italia, cercando contro l'australiana Tomljanovic il passaggio ai 16esimi di finale. Tuttavia nella giornata odierna vedremo all'opera altre tenniste italiane, impegnate a centrare lo stesso obiettivo dell'attuale migliore tennista tricolore. Così il programma della giornata Camila Giorgi sempre vincente contro la Tomljanovic Camila Giorgi torna agli Internazionali d'Italia, dopo un avvio di 2022 non particolarmente esaltante e ad attenderla al primo turno, c'è l'australiana Ajla Tomljanovic, ora 38a nella classifica WTA. L'azzurra ha iniziato il 2022 sul cemento dell'Australian Open, dove alle vittorie ...

