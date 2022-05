Calciomercato Torino, clamorosa svolta per il rinnovo di Belotti e anche Cairo conferma: le ultime (Di lunedì 9 maggio 2022) In casa Torino è ancora tutto da decifrare il futuro di Andrea Belotti. Il centravanti è in scadenza di contratto e si avvicina sempre più la famigerata data del 30 giugno, giorno in cui, nel caso... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 9 maggio 2022) In casaè ancora tutto da decifrare il futuro di Andrea. Il centravanti è in scadenza di contratto e si avvicina sempre più la famigerata data del 30 giugno, giorno in cui, nel caso...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Torino - Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo di #Belotti - calciomercato_m : TUTTOSPORT - Torino, Juric vuole delle garanzie sul mercato, intanto ha richieste da altri club… - serieAnews_com : ?? L'#Inter studia alcune contropartite per abbassare il prezzo del cartellino di #Bremer: oltre #Pinamonti, a Juri… - tuttosport : #Bremer: #Leicester in corsa, ma l'#Inter resta la favorita ?? - infoitsport : Calciomercato Torino, in Inghilterra: “Leicester, Praet sul piatto per Bremer” -