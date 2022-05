Calciomercato Serie A LIVE: Dybala aspetta l’Inter, riflessioni su Allegri, Haaland alle visite con il City (Di lunedì 9 maggio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 9 MAGGIO Calciomercato Lazio, si raffredda l’Interessamento per Bernardeschi (CLICCA QUI)Per Barak c’è l’insidia Paratici: il Tottenham vuole strapparlo al Verona (CLICCA QUI)Haaland-City, la fumata bianca vicina: visite mediche nei prossimi giorni (CLICCA QUI)Calciomercato Napoli, per il portiere si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 9 MAGGIOLazio, si raffreddaessamento per Bernardeschi (CLICCA QUI)Per Barak c’è l’insidia Paratici: il Tottenham vuole strapparlo al Verona (CLICCA QUI), la fumata bianca vicina:mediche nei prossimi giorni (CLICCA QUI)Napoli, per il portiere si ...

Advertising

sportface2016 : Il Corriere dello Sport - L'#Inter è chiamata a chiudere la sessione estiva di #calciomercato con un attivo utile d… - serieAnews_com : ?? L'#Inter studia alcune contropartite per abbassare il prezzo del cartellino di #Bremer: oltre #Pinamonti, a Juri… - fantapiu3 : I Voti #fantacalcio di #FSATorino della 36ª giornata #pagelle #SerieA #votifantacalcio #VeronaMilan #SpeziaAtalanta… - psb_original : Calciomercato Crotone - Per la Serie C il primo nome è Buric #SerieB - napoliaholic : ???????????? Porte girevoli in serie A! #SerieA #Napoli #Spalletti #Calciomercato -