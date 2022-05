Calciomercato Napoli | spunta un nuovo nome per il centrocampo | può arrivare dall’Argentina

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ilvorrebbe puntellare il proprio, i nomi accostati in questo periodo sono parecchi. A questo, si aggiunge anche la possibile partenza di Fabian Ruiz, che potrebbe lasciaredopo 4 anni. Galoppo BanfieldILStando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Banfield avrebbe proposto il centrocampista Giuliano Galoppo, figlio di Marcelino René Galoppo, protagonista di una piccola parentesi in Italia alla Sanremese. Il classe ’99 aveva già avuto contatti con la Sampdoria, ma adesso il club partenopeo sembrebbe in vantaggio. Il centrocampista argentino questa stagione ha siglato 5 gol in 16 presenze con il Banfield. La sua specialità sono gli inserimenti offensivi. Vittorio Assenza

