Calciomercato Napoli | mossa del Barcellona | ora può cambiare il futuro

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 9 maggio 2022) Fabian Ruiz è sicuramente uno dei nomi caldi deldel. Il centrocampista spagnolo ha un contratto con ilfino al 2023, ma al momento non ci sono trattative per il rinnovo. Aurelio De Laurentiis non intende perderlo a parametro zero, quindi la cessione di Fabian è sempre più probabile già nella prossima sessione di mercato. Fabian Ruiz(Getty Images)Fabian Ruiz: ora ilfa sul serio Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, ildi Xavi è interessato all’acquisto dell’ex Betis Siviglia. Fabian Ruiz piace molto al tecnico dei blaugrana, che ne ha lodato le qualità nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra le due squadre dello scorso febbraio. Già in passato i ...