Calciomercato Milan | fumata bianca per Origi | c’è la data!

(Di lunedì 9 maggio 2022) La trattativa tra Divocke ilpotrebbe avere ladecisiva prima del previsto. Da mesi si vocifera del passaggio in rossonero dell’attaccante 27enne del Liverpool, e, secondo Matteo Moretto, la data decisiva per questo trasferimento sarebbe dopo la finale di Champions League. Il giornalista riporta con un Tweet il contatto tra le parti che avrebbe definito il tutto., nuovi contatti per ultimare l’acquisto di Divock. Ci si aspetta la definizione totale dell’affare dopo la finale di Champions. Firmerà un quadriennale.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 9, 2022firmerà un contratto quadriennale, e le cifre ufficiali relative all’ingaggio verranno rese note in un secondo momento. Edoardo Crico

Advertising

cmdotcom : #Milan, a #Verona l'ha vinta #Pioli. Lo #scudetto si decide domenica e l'Atalanta può farlo vincere all'#Inter… - cmdotcom : Dalle critiche a uomo scudetto: #Tonali si è preso il #Milan. E c’è già un appuntamento a fine stagione… - Gazzetta_it : Botman, Origi e un big alla Mahrez: il Milan a caccia di colpi da Champions - Maglia13euros : Calciomercato Inter, si aspetta un'offerta dal Milan - Calciomercato - - maldiniforever3 : RT @Gazzetta_it: Botman, Origi e un big alla Mahrez: il Milan a caccia di colpi da Champions -

A quattro punti dallo scudetto, è naturale che nel mondoi pensieri di tutti siano rivolti al traguardo che si avvicina, dopo un'attesa lunga un decennio. Vale per i giocatori, per l'allenatore, per i tifosi. E vale anche per i dirigenti, che però ...... Udinese e, invece, i viola di Italiano sono costretti a vincere per raggiungere proprio la Roma e l'Atalanta a quota 59 punti. All'andata i capitolini si imposero 3 - 1..it vi ...Oltre alla vittoria in Sardegna e a quella in casa contro la Sampdoria nell'ultimo turno, i detentori del titolo hanno bisogno che il Milan perda almeno una delle prossime due.Non perde tempo il Milan che vuole a tutti i costi lo scudetto. Come riferisce una nota del club, la squadra ha già iniziato oggi ad allenarsi. LA NOTA DEL CLUB. “Rientrata in nottata da Verona, la ...