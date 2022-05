Calciomercato: il Napoli vuole Adrien Tameze (Di lunedì 9 maggio 2022) Cresce l’interesse per Adrien Tameze dell’Hellas Adrien Tameze tra le preferenze di Giuntoli Secondo quanto riferito da L’Arena, emissari di Lazio e Napoli erano sugli spalti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 9 maggio 2022) Cresce l’interesse perdell’Hellastra le preferenze di Giuntoli Secondo quanto riferito da L’Arena, emissari di Lazio eerano sugli spalti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscalcionapoli1 : Il Mattino – Napoli, Sepe favorito per il ruolo di prossimo secondo portiere degli azzurri - sscalcionapoli1 : Da Verona – Il Napoli fa sul serio per Tameze: osservatori al Bentegodi per Hellas-Milan - Calciomercatin1 : Vi insegno il #Calciomercato a #napoli. Fare tutti i nomi possibili ed immaginabili, indovinarne mezzo ,a culo, e… - CarloRo79403302 : RT @tuttonapoli: Da Verona - Il Napoli fa sul serio per Tameze: osservatori al Bentegodi per Hellas-Milan - tuttonapoli : Da Verona - Il Napoli fa sul serio per Tameze: osservatori al Bentegodi per Hellas-Milan -