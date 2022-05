(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Ieri notte la commissione Finanze del Senato ha approvato il testo 2 di un mio emendamento che rimuove lepiù vistose del DL, cioè del forte incentivo fiscale per gli sportivi professionisti in arrivo dall'estero”, lo dichiara in una nota il senatore dem Tommaso. “Per come aveva trovato finora applicazione, la droga di quell'incentivo generava effetti distorsivi, depauperando ladei talenti italiani e l'ascensore sociale dei calciatori dalle categorie minori a quelle maggiori, a solo vantaggio delle tasche di qualche procuratore o società. Poi è inutile piangere sul latte versato quando la nostra nazionale non si qualifica per i mondiali”. “Adesso – continua– lo sconto fiscale non potrà essere usato sotto i 20 anni, ...

TV7Benevento : Calcio: Nannicini (Pd), 'rimosse distorsioni in dl crescita, si scriva nuova pagina' - -

Il Sannio Quotidiano

