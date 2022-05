Calcio | medici | ' da Tacconi passi avanti molto importanti'

(Di lunedì 9 maggio 2022) Alessandria, 9 mag. -(Adnkronos) - "La situazione è più stabile, Stefanoè ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilanza migliore. Non risponde completamente, ma esegue ordini. Saluta, muove i 4 arti". Andrea, figlio dell'ex portiere di Juventus e Nazionale, Stefano, pubblica su Facebook l'aggiornamento del dottor Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria doveè ricoverato dal 23 aprile scorso per un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. "Se la situazione continua cosi, in 2-3 giorni potrebbe lasciare la rianimazione ed essere spostato nel reparto di neurochirurgia -aggiunge Barbanera-. Stiamo anche cominciando a staccarlo dal respiratore. Diciamo che ha fatto...

Tacconi è ricoverato dal 23 aprile all'ospedale di Alessandria per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma.