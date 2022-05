Calcio: Mbappé a Madrid, regna l'incertezza sul suo futuro (Di lunedì 9 maggio 2022) Madrid, 9 mag. - (Adnkronos) - Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica spagnola Cope, Kylian Mbappé si trova in queste ore a Madrid. Insieme a lui, presente anche il compagno di squadra Achraf Hakimi, con un passato nelle giovanili del Real Madrid. Il Paris Saint-Germain, già campione di Francia da due settimane, giocherà il prossimo match sabato prossimo e Pochettino ha concesso a tutto il gruppo due giorni di riposo. Mbappé ne ha approfittato per fare tappa nella capitale spagnola anche se non è certo che il motivo della sua visita sia legato a questioni di mercato, col suo futuro sempre in bilico tra il rinnovo col Psg e l'approdo al Bernabeu con la maglia del Real a partire dalla prossima estate. Mancano poche settimane alla scadenza del contratto di Kylian ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022), 9 mag. - (Adnkronos) - Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica spagnola Cope, Kyliansi trova in queste ore a. Insieme a lui, presente anche il compagno di squadra Achraf Hakimi, con un passato nelle giovanili del Real. Il Paris Saint-Germain, già campione di Francia da due settimane, giocherà il prossimo match sabato prossimo e Pochettino ha concesso a tutto il gruppo due giorni di riposo.ne ha approfittato per fare tappa nella capitale spagnola anche se non è certo che il motivo della sua visita sia legato a questioni di mercato, col suosempre in bilico tra il rinnovo col Psg e l'approdo al Bernabeu con la maglia del Real a partire dalla prossima estate. Mancano poche settimane alla scadenza del contratto di Kylian ...

Advertising

capuanogio : Secondo i siti parigini #Mbappé sta per rinnovare il contratto con il #PSG con biennale (più opzione per un terzo)… - TV7Benevento : Calcio: Mbappé a Madrid, regna l'incertezza sul suo futuro - - Mercato_SerieA : Cadena Cope: 'Mbappé è a Madrid, accompagnato da Hakimi' - Mercato_SerieA : El Pais: 'Mbappé-Real, il nodo sono i diritti di immagine' - Mercato_SerieA : 'La chiave per Mbappé al Real Madrid sono i diritti di immagine' -

Napoli, De Laurentiis: "Faremo un mercato brillante, voglio una squadra cazzutissima" 'Rimetteremo a posto lo stadio e lo renderemo un posto bellissimo' leggi anche Dalla Spagna: Mbappé è a Madrid De Laurentiis ha anche parlato della questione stadio , confermando sia le iniziative ... Calciomercato: Mbappe e Hakimi a Madrid, i due pranzano insieme Calciomercato - Il Real Madrid è pronto ad investire in maniera pesante in vista della session estiva di mercato. Il club è intenzionato a far impazzire i tifosi e Mbappe e Hakimi saranno i primi due ... 'Rimetteremo a posto lo stadio e lo renderemo un posto bellissimo' leggi anche Dalla Spagna:è a Madrid De Laurentiis ha anche parlato della questione stadio , confermando sia le iniziative ...Calciomercato - Il Real Madrid è pronto ad investire in maniera pesante in vista della session estiva di mercato. Il club è intenzionato a far impazzire i tifosi e Mbappe e Hakimi saranno i primi due ...