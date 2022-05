Calcio da Tavolo: in Italia la Champions League 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Non solo la Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo (che si giocherà a Roma dal 16 al 18 settembre 2022). Quest’anno, infatti, l’Italia ospiterà anche la Champions League di questa disciplina, confermando, ancora una volta, il proprio ruolo centrale, per lo sviluppo e la diffusione di questo sport, anche a livello internazionale. La Champions League di Calcio da Tavolo in Italia: è ufficiale La European Confederation Sports Table Football Association (ECSTFA), nelle scorse ora, ha infatti ufficializzato l’assegnazione della prossima Champions League di Calcio da Tavolo a Subbuteoland, il meraviglioso centro sportivo interamente dedicato ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 9 maggio 2022) Non solo la Coppa del Mondo dida(che si giocherà a Roma dal 16 al 18 settembre). Quest’anno, infatti, l’ospiterà anche ladi questa disciplina, confermando, ancora una volta, il proprio ruolo centrale, per lo sviluppo e la diffusione di questo sport, anche a livello internazionale. Ladidain: è ufficiale La European Confederation Sports Table Football Association (ECSTFA), nelle scorse ora, ha infatti ufficializzato l’assegnazione della prossimadidaa Subbuteoland, il meraviglioso centro sportivo interamente dedicato ...

