Calcio: Coppa Italia, Valeri arbitra la finale Juventus-Inter (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - Paolo Valeri è l'arbitro designato per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in programma mercoledì alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - Paoloè l'arbitro designato per laditra, in programma mercoledì alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.

