Cacciari | “C’è davvero qualche coglione che si aspettava che oggi Putin dichiarasse guerra agli Stati Uniti? O alla Polonia o all’Italia?”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Quando morì Pier Paolo Pasolini, per altro in modo ripugnante, giustamente nel Paese risuonò la condanna “hanno ucciso la Cultura”. In realtà il danno fu ancora di gran lunga maggiore: con l’indimenticato poeta-regista-scrittore-pensatore d’origini friulane, l’Italia perdeva soprattutto un grande ‘intellettuale’ (da non confondere con un ‘erudito’, magari con 3 lauree, ma nella sostanza comunque un ‘cretino’!), ovvero una mente ‘altra’, superiore, capace di ‘leggere’ tra le righe un fatto o un concetto, senza nessun tipo di condizionamento politico o religioso; una testa libera e colta, caratterizzata dcoerenza e da una fluidità di pensiero libero, e per questo spesso anche scomoda, quando non addirittura – per i costumi dell’epoca – ‘oltraggiosa’. Una figura quindi per lo più ‘invisa al potere’ quella dell’intellettuale, tanto è chein ...